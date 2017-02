Videol on kuulda, kuidas armukest tänaval ringi tiriva naise teismelised pojad ema tegusid kiidavad ja huilgavad.

Armuke pöördus hiljem ka politseisse, kus rääkis, et oli mehega koos olnud viis kuud, kuid ei teadnud, et tol on perekond.

Ülekuulamised veel kestavad, kuid pole võimatu, et mehe armukese juurest leidnud naine võib vägivalla eest aastateks kinni minna.