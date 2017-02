Ega selles röntgeni leiutamise loos vene inimese silmade kaudu midagi eriskummalist ole. Minu põlvkonnale õpetati koolis, et peagu kõik maailma suurimad leiutised on venelaste tehtud. Leonhard Euleri Königsbergi esimeste ühekaareliste sildade ehitamine toetunud hoopis Ivan Kulibini samasuguste suurte sildade loomise ideele üle Neeva, mis küll ei teostunud. Ivan Polzunov tulnud aurumasina projektiga varem lagedale kui Šoti insener James Watt. Rääkimata Aleksandr Popovist, kes olla raadio leiutaja, mitte itaallane Guglielmo Marconi.

Parajasti üldsuse tähelepanu pälviv valitsejate tahe viia sisekaitseakadeemia Narva meenutas mulle üht ammu kuuldud lugu, mis on seotud põlise probleemiga, et kes ikka oli ühe või teise asja esmaleiutaja. Nimelt olla Kiievi-Venemaal juhtunud õnnetus – Frosja saanud teada, et tema mees Fjodor käib naabrinaise Marusja juures teatud asju ajamas. Tulnud siis Fjodor jälle ühel õhtul Marusja juurest koju oma kalli naise rüppe, kes talle lahtise käega vastu vahtimist lajatas ja käed puusas teatas: „Ja tebja naskvoz vižu!” („Ma näen sind läbi!”). Sellest läkski hiljem üle Venemaa liikvele arusaamine, et röntgenit ei leiutanud Saksa füüsik Wilhelm Conrad Röntgen, vaid Frosja Kiievi-Venemaalt.

Ah et miks ma seda Frosja „röntgeni leiutamise” lugu meenutasin? Seepärast, et praeguse puna-roosa valitsuskoalitsiooni laineid lööv tahe viia sisekaitseakadeemia in corpore Narva, sunnib kooris Frosja eeskujul hüüdma: „Mõ vas naskvoz vidim!”(„Me näeme teid läbi!”). Olen kuulnud siit-sealt, et Ratas-Ossinovski-Tsahkna kolmikliit (edaspidi ROTi liit) hakkab üha rohkem paistma välja kui Putini Ühtse Venemaa tegelik partner. Braavo, Keskerakond! Lühikese ajaga on oma firmamärki suudetud jagada ka koalitsioonikaaslastega. Sest mitu kuud on ROTi liidult tulnud Kremlile meelepäraseid otsuseid.

Mis Jüri Ratasesse ja Jevgeni Ossinovskisse puutub, siis nendel on poliitilistes geenides ja programmilistes kirjapanekutes ette nähtud, et tuleb kurameerida mitte ainult narvakatega, vaid piiluda ka üle Narva jõe. Sinna, kus on eestlaste kolm kõige suuremat julgeolekuohtu: Venemaa, Venemaa ja Venemaa.

Aga end pikka aega sinimustvalgeks erakonnaks tituleerinud IRL, kes tegelikult on selle ROTi liidu loomise sünnitaja, ämmaemand ja praegune hooldaja, paistab olevat härjaks hakanud ja minemas kaevu, kuhu too elukas häda korral siirdub. IRLi justiitsminister pakub Eestile välja toda julgeolekuriski ja veab sisekaitseakadeemia Narva-aktsiooni. IRList võib muidugi tema robinal langeva reitingu pärast aru saada, et tuleb ideedega lahmimist ette. Kuid need ei pruugi ometi olla lausa riigivastaseid ideed!

Venestame Eesti ohvitserid?

Aga ikkagi, kuidas siis puutub praegu asja Frosja Kiievi-Venemaalt? Niiviisi puutubki, et ROTi idee kaugeleulatuv kavalus on läbinähtav. Akadeemia Narva viimine tähendab, et suur osa selle töökohtadest tuleb paratamatult täita umbkeelsete narvakatega. See muidugi meeldib Kremlile.

Informatsioon Eesti kaitsestrateegia kohta saab olema lihtviisil kättesaadav, nagu ka akadeemia ise Narva jõe kaldal, ja õppejõududest ohvitserkond, keda pole tark ohupiirkonda istutada.

Väljaõpetatavad Eesti ohvitserid pannakse elama vene keskkonda, hoolitsetakse, et vene keel saaks kiiresti selgeks, et oleks venelastest sõpru ja nende võrdsed õigused tagatud. See tähendab, et põhiseaduslikust riigikeele määratlusest hoolimata võivad venelased täie õigusega rääkida emakeeles ja eestlased peavad oma maal kasutama võõrkeelt.

Ma ei taha hästi uskuda, et suur osa praegustest sisekaitseakadeemia töötajatest muudab oma elukorraldust nii järsult, et läheb oma peredega enam-vähem eestikeelsest ja -meelsest keskkonnast elama russifitseerinud Narva, kus Eesti riiki on lahjalt näha. See näeb välja nagu omaaegne Pätsi-Laidoneri diktatuuri läbiviidud vapside liikumise lõpetamine, kui vapse finantseerinud ärimehed saadeti Tallinnast sundasumisele Kihnu ja Muhu saarele.

Võimatu on ka uskuda, et see mitte eriti kõrge IQ-ga kavandatav aktsioon aitab šovinistlikul Narval mingilgi määral rohkem tajuda, et nad elavad Eestis ja saaksid senisest rohkem integreeruda. Selleks on radikaalsemaid vahendeid, kuid see pole tänase jutu teema.

Mina usun, et nii akadeemia üleviimine Narva kui ka muude riigiasutuste üle Eesti laiali laotamise tahe, mis Toompeal tuure kogub, aitab päris hästi tuulde loopida maksumaksja raha. Ilmselt koguneb astmelise tulumaksu jõustumisel ja ettevõtlike inimeste jätkuval kottimisel eelarvesse nii palju raha, et seda nagu polekski enam kuskil kulutada.

Nii võibki ROTile tunduda, et pärast edukalt õnnestunud Estonian Airi likvideerimist ja saarte laevaliikluse segilöömist kuni Rail Balticu aktsiooni käivitumiseni pole vaba raha kuskile mujale panna.