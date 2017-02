Kadriorg loobub presidendi residentsi Rocca al Maresse ehitamisest. Põhjuseks toodi siiski see, et Liberty mõisa nime all tuntud kompleksi putitamine polevat mõistlik, mitte et maksumaksja miljoneid on mõistlikum kusagil mujal kulutada. Paraku pole viidatud sellele, et residents võiks üldse ehitamata jääda. Kui kunagi peakski ametisse saama kodutu riigipea, siis võib ta ju oma palgaga endale korteri või maja laenuga ise osta.

Samal päeval oli telesaates lugu sellest, kuidas seitse tuhat eurot kuus maksvat vähiravimit haigekassa ei kompenseeri. Saatejuhil tuli tõdeda, et ravimita jäänud pereisa jõudis enne siit ilmast lahkuda, kui saade eetrissegi jõudis.

Presidendi institutsioon läheb igal aastal maksma ligi viis miljonit eurot, rääkimata lisanduvatest erateedest, residentsidest ja eliitpensionidest.

Mõistagi on presidendi institutsioon vaid üks väike kopikas suure laristamise eelarvereas, kuid ka selle raha eest saaks aastas sajale vähihaigele anda elulootust.

Põhjatute krediitkaartidega varustatud mõisahärrad ja -prouad arutavad, kas on mõistlik uut häärberit ehitada või mitte. Teenijarahvas aga arutab samal ajal, kas haige pereisa elupäevade pikendamiseks tuleks oma moonakasaun maha müüa või lubada sama raha eest pigem härrastele uus esindushäärber rajada.