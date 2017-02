Isegi ookeanisügavused pole reostuse eest kaitstud. Maailmamere kõige sügavamates kohtades leidub leidub ohtlikke mürkaineid, vahendas ScienceAlert.

Suurbritannia Newcastle´i ülikooli teadlased uurisid maailmamere kahes kõige sügavamas kohas ehk ligemale kümne kilomeetri sügavusel elutsevaid kirpvähikesi.

Selgus, et nii Vaikse ookeani Mariaani süvikus kui Uus-Meremaa ligidal asuvas Kermadeci süvikus elutsevate pisiloomade kehas on tohutus koguses polüklooritud bifenüüle ehk PCBsid, mille kasutamine tööstuses on juba mitu kümnendit keelatud. Need on tulekindlad ega lahustu vees. PCBd kahjustavad sisenõrenäärmeid ja tekitavad inimestel ja teistel loomadel kasvajaid.

Sügaviku kirpvähkide kehas sisalduv mürgikogus on kohati suurem kui Hiina saastunud tööstuspiirkondade jõgedes elutsevatel loomakestel.

Mürgised kemikaalid pole ainus jälg, mida inimene meresügavustesse jätab. Möödunud aastal avastasid Mariaani süviku madalamaid osi uurinud USA ookeani- ja atmosfääriameti teadlased, et isegi 4-5 kilomeetri sügavuses võib leida kilekotte ja õllepurke.