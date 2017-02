" Viimased nädalad, tegelikult isegi kuud, on toonud meile väga murettekitavaid uudiseid sellest, kuidas homoaktivistid on alustanud pealetungi Eesti kohtute kaudu, et oma agendat edendada," alustas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme.

"See on selges vastuolus Eesti seadustega. Meie hinnangul kohtud lihtsalt rikkusid seadust," sõnas Helme. "Miks ei kaevanud siseministeerium edasi Tallinna ringkonnakohtu otsust ja jättis kasutamata võimaluse minna riigikohtuni välja selle kaasusega?"

Siseminister Anvelt alustas vastamist torkega: "Mul on hea meel, et see samasooliste teema teid niivõrd erutab."

Seejärel tõi Anvelt välja, et siseministeerium on juba tegelenud kahe vaidega, mil samasooliste paar soovis teha kande lapsendamise kohta rahvastikuregistrisse. Mõlemal juhul tehti vajalik toiming ära.

"Ma ei saanud teilt vastust," oli küsija konkreetne. "Kuidas te laiemalt suhtute sellesse, kui kohtud on haaranud enda kätte seadusandja rolli, lähevad mööda parlamendi ja rahva tahtest ja sunnivad täitevvõimu enda poolt välja mõeldud põhjendustega mingisuguseid toiminguid tegema?" küsis Helme. "Kohtunikud rikuvad seadust! Mida te siseministrina plaanite ette võtta?"

"Mina suhtun Eesti kohtutesse väga lugupidavalt ja ma olen kindel selles, et Eesti kohtud ei riku seadust," vastab minister veendunult ning pöördub üle-eelmise küsimuse juurde.

"Mina siseministrina ei pidanud vajalikuks sedasama vaidlust edasi pidada, sellepärast et need õiguslikud alused, kahe erineva kohtukoosseisu poolt tehtud kahes erinevas kaasuses lahendid olid minule küllaldased selleks, et mitte näha ette selle vaidluse edasiviimist ja sealt tulenevalt ka riigi raha kulutamist vaidluse peale."

Mart Helme pahandas Anveltiga kohatu nalja pärast, millega minister küsimustele vastamist alustas ning uuris, miks ei arvestata rahva ootusega. "40 000 allkirja koguti ja anti selles küsimuses üle, aga nüüd kolm kohtunikku otsustavad midagi muud," sõnas Helme.

Minister vabandas ning jätkas: "Praegusel juhul ei ole mingit alust arvata, et kohus on rikkunud seadust!" Anvelti sõnul on kohus selgitanud ammendavalt, miks otsused on seadusega kooskõlas.