Hanno Pevkur palus alustuseks peaministrilt seisukohta ning tuletas esmalt meelde, et sisekaitseakadeemia kolimisele on vastu nii kooli vilistlaskogu, siseministeeriumi mitmed töötajad ning endised siseministrid, Pirita linnaosa vanem, aga ka riigikontroll.

Oma seisukohta peaminister siiski selgelt välja ei öelnud, viidates vaid, et praegu on võimalik käituda nelja variandi järgi.

"Siseminister on esitanud mulle ja valitsusele kolm alternatiivi. Esimene on see, et sisekaitseakadeemia jääb täna Kase tänavale." Selle variandi puhul tuleks Ratase sõnul tegeleda siiski majutustingimuste ja infrastruktuuri parandamisega.

Teine variant on peaministri sõnul see, et sisekaitseakadeemia viiakse Narva, Paikuse politseikool suletakse ning Väike-Maarja säilitatakse.

"Kolmas variant on see, et sisekaitseakadeemia viiakse Narva ja suletakse nii Paikuse kui ka Väike-Maarja (üksused – toim.), või vastupidi, Väike-Maarja ja ka Paikuse säilitatakse. Ma ütleks, et on ka neljas alternatiiv – kõik jääb nii, nagu on. Teoreetiliselt võib öelda, et ka see alternatiiv on olemas."

Selle peale viitas Pevkur, et sisekaitseakadeemia rektori Katri Raiki hinnangul kuluks Narvas kogu kooli ülesehitamisele seitse kuni kümme aastat, mistõttu lõpetaks see justkui tegevuse. Kuna aga konkreetset seisukohta peaminister välja ei öelnud, pöördus ta uuesti sama küsimusega Ratase poole: "Hea peaminister, äkki siiski ütlete, mis on teie seisukoht?"

"Sisekaitseakadeemiat kindlasti ei suleta, ka ajutiselt mitte!" teatas Ratas resoluutselt. "Minu lõplik seisukoht tugineb tõsisel analüüsil, mida täna alles tehakse."