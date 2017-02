Grete Paia avaldas uue muusikavideo loole "Warm nights". Lugu on inspireeritud suvest, seiklustest ja hetkes elamisest.

"Tegemist ei ole otseselt mõne isikliku läbielamisega… pigem leian, et kõigil meil on mõni meeletus või hetk olnud, mida see laul meelde tuletab… niisugune suveromanss või seiklus, mis jääb meid igavesti saatma. Olgu tegemist siis esimese armumise või millegi pöörasemaga, ent põhiidee seisneb selles, et vahel on hea võtta riske, lülitada välja ratsionaalne mõtlemine ning järgida hoopis südamehäält," selgitab Paia.