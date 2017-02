Spetsiifilise lõhnaga valge eritis tupest on naiste poolt sagedane kaebus. Kuid nii mõnigi naine on segaduses - kas tuleks tunda muret või on tegu millegi täiesti normaalsega. Mida iga naine teadma peaks?

Portaalis Womens Health selgitab naisteaarst Kate Holloway, et valge eritis ise ei anna põhjust muretsemiseks.

"Teatud kogus eritist on täiesti normaalne. See sõltub hormoonidest ja muutub tsükli jooksul," selgitab Holloway.