Eesti popim poistebänd Beyond Beyond astub üles nii "Eesti Laul 2017" finaalšõus kui päevases peaproovis.

"Meil on bändis üks pesamuna, kelle noore ea tõttu me ise võistlema ei pääsenud. Aga me oleme rõõmsad, et olenemata sellest saame "Eesti laulu" peaproovis ning finaalkontserdil üles astuda ja enda muusikat kogu Eestiga nii suurelt ja vingelt lavalt jagada," kommenteerivad Beyond Beyondi poisid.

4. märtsil toimuva finaali õhtuses šõus esitab bänd ühe loo rohkem kui peaproovis. Õhtune šõu algab kell 19.