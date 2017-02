Eesti Pank müüb Maardu mõisakompleksi endiselt 1,5 miljoni euroga, ligi kaks aastat tagasi esmakordselt müüki pandud kinnistul on hetkel ka konkreetsemaid ostuhuvilisi.

"Indikatiivne müügihind on jätkuvalt 1,49 miljonit eurot ning Eesti Panga poolt Maardu mõisa müügiks palgatud maakler on hetkel paari konkreetsema ostuhuvilisega läbi rääkimas. Rääkisime 2015. aastal Maardu mõisast rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-ga, kuid tollal selgus, et riik pole mõisa ostmisest huvitatud. Kuna sellest ettepanekust on üsna palju aega möödas, muuhulgas on hind muutunud ja on tekkinud konkreetsemad ostuhuvilised, siis tegi Eesti Pank sel nädalal riigile uuesti samasisulise ettepaneku," ütles panga pressiesindaja Viljar Rääsk BNS-ile.

Eesti Pank pani Maardu mõisa müüki 2015. aasta veebruaris. Varem takistas müüki see, et mõis asus reformimata riigimaal. Tegu oli vallasasjaga, mida polnud võimalik hõlpsalt müüa. Eesti Pank alustas kinnistamisprotsessi 2013. aastal sügisel ning lõpule jõudis see 2015. aasta jaanuaris.

Eesti Pank ostis Maardu mõisakompleksi 1993. aastal ja renoveeris selle põhjalikult järgnevatel aastatel.

2013. aasta sügisel müüs Eesti Pank Kuressaares asuva kahe hoonega kinnistu 550 000 euro eest Arensburg OÜ-le, kes peab endise keskpanga kinnistu lähedal Arensburgi hotelli. Eraomanik suutis kompleksi panna edukalt tööle ja tänu sellele luua töökohti Saaremaale.

Pärast Maardu mõisa müüki jääb keskpanga omandisse ainult Estonia puiestee hoonetekompleks Tallinnas.

Vaata fotogaleriid Maardu mõisast siit.

