Üheks probleemiks on tööandjate väike valmisolek palgata töövõimekaoga inimesi. Reformi elluviimisel tuleb silmas pidada, et isegi kui töövõimekaoga isik on saanud riigilt vajalikke teenuseid ning igakülgset abi, sõltub tema tööle saamine tööandja valmisolekust teda palgata. Auditist selgus, et tööandjate valmisolek selleks on osaline: töövõimekaoga inimesi oli valmis tööle võtma 31% tööandjatest. Selleks ei näinud võimalust 44% ning ülejäänud tööandjad ei osanud seisukohta võtta.

Värske riigikontrolli auditi järgi ei ole tööandjad valmis parandama töökeskkondasid, et ära hoida tööõnnetusi, mis töövõimetust põhjustavad. Teise probleemina tuuakse välja tugiisikute nappus omavalitsustes, kuna palganumbrid on väikesed.

Värske riigikontrolli auditi järgi ei ole tööandjad valmis parandama töökeskkondasid, et ära hoida tööõnnetusi, mis töövõimetust põhjustavad. Teise probleemina tuuakse välja tugiisikute nappus omavalitsustes, kuna palganumbrid on väikesed.

Tööandjate esindajate sõnul on esimene takistus see, et töövõimekaoga inimeste oskused ja kvalifikatsioon ei vasta vajadustele. Lisaks kuuluvad praegu mittetöötavate töövõimetuspensionäride hulka pigem inimesed, kellel on ulatuslikum töövõimekadu, keerulisem diagnoos (nt psüühikahäire) ning puudub tööharjumus. Seega on nende ettevalmistamine tööle minekuks keerukam ja pikaajalisem. Samuti tuleb nende inimeste puhul töökeskkonda tõenäoliselt enam kohandada. Ka sotsiaalministeerium on möönnud, et üheks olulisemaks riskiks töövõimereformi õnnestumisel on tööandjate vähene valmisolek senisest suuremal määral võtta tööle vähenenud töövõimega inimesi.

Riigikontrolli auditis öeldakse, et võtmetähendusega on tööõnnetuste ärahoidmine, et töövõimetust ei tekiks, ning tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi loomine. Riigikontrolli hinnangul saab töövõimereformi pidada edukaks siis, kui selle käigus luuakse süsteem, kus suudetakse töövõimekadu ennetada. Samas on oluline, et riik valmistab töövõime kaotanud isikuid ette tööle minekuks ning abistab neid töö leidmisel, aga sellisel juhul on juba tegu tagajärjega.

Audit näitas, et seni pole sellise süsteemi väljatöötamisega tegeletud. Samal ajal oli 2016. aasta viimase kümnendi tööõnnetusterohkeim. Tööinspektsiooni sõnul on selle peamiseks põhjuseks see, et Eesti tööandjad pole eriti huvitatud panustama töökeskkonnanõuete täitmisesse ja selle paremaks muutmisesse. Tööandjale tähendab see kulu, mida ei taheta omast taskust maksta. Seejuures ei aita argument, et töötingimused võivad kahjustada töötaja tervist, mille tagajärgede katmiseks tuleb raha võtta ravi-, pensioni või töötuskindlustussüsteemist ehk kõigilt maksumaksjatelt.

Teise probleemina tuuakse välja omavalitsuste raskus leida tugiisikuid, kes oleks nõus väikese palga eest valmis tööd tegema. Reformi õnnestumisel saab samuti oluliseks teguriks omavalitsuste erinev võimekus pakkuda töö otsimist ja tööl käimist toetavaid sotsiaalteenuseid. Mitmed omavalitsused ei suutnud juba enne reformi vajalikus mahus teenuseid pakkuda, kuid nüüd suureneb see vajadus veelgi.

Puudusi leiti ka SKAIS infosüsteemis, kus osa andmeid on üldse puudu ja osa andmete kvaliteet kehv. Ettevalmistustööde käigus ei saadud töövõime hindamise infosüsteemi planeeritud kujul tööle. Teenuste ja toetuste andmete vahetamiseks vajalik infosüsteem SKAIS 2 ei valminud õigeks ajaks 2016. aasta lõpus ning viivituse tõttu töötati välja ajutine lahendus vana infosüsteemi SKAIS 1 juurde. See on tekitanud 1,2 miljonit eurot lisakulu, kuid ei ole lahendanud kõiki probleeme. Näiteks ei võimalda kasutuses olev lahendus teha masspäringuid pensioniandmete kohta, mida töötukassal on vaja, et maksta õigesti välja töövõimetoetusi. Selle tagajärjeks võivad olla alusetud väljamaksed.

Lisaks ei saa tervise infosüsteemi toel ca pooltel juhtudel töövõimet hinnata, sest infosüsteemis on osa andmeid puudu ning olemasolevate andmete kvaliteet on kehv. Seetõttu tuleb tervishoiuasutustelt ja arstidelt andmeid juurde küsida. Nii aga kasvab töötukassa halduskoormus ning inimene peab töövõime hindamise otsust kauem ootama.