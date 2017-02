"See piirkond on kohaliku rahva seas teada-tuntud koht, kus jääl rallimas käiakse. Samas on see koht jääolude mõistes üsna ohtlik, sest seal on palju pilliroogu ning madalikke, mistõttu jää ei pruugi olla ühtlaselt paks," selgitas Roomet.



Operatiivkorrapidaja paneb veel kõigile südamele, et ohutuks jääl liikumiseks, nii jalgsi kui sõidukiga, peab tundma asukohta ja selle eripärasid ning asjatuid riske tuleb vältida.