Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmise poolt on 71% nendest naistest, kellel endal on lapsed. Vanemahüvitise süsteemi muutmist selliselt, et osa perioodist saaksid toetust ainult isad, toetas vaid 26% vastanutest.



"Rahvas ei oota riiklikke suuniseid, mis on perele ja lastele kõige parem - inimesed tahavad ise otsustada, kes ja millal vanemahüvitist saab," rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson.

"Valitsuses päevakorral olev vanemahüvitise süsteemi muutmise kava on tekitanud ühiskonnas laiema arutelu, kas ja mida muuta. Süsteemi muutmise ootust kinnitavad juba eelmisel aastal Ühiskonnauuringute Instituudi poolt läbi viidud küsitluste tulemused, kuid selles, kuidas seda täpselt teha, ühiskonnas täielikku üksmeelt ei ole," lisas ta.

Ootatakse paindlikkust, mitte otsest suunamist



Suuliste intervjuude käigus uuriti, millised on naiste seisukohad seoses kehtiva vanemahüvitise korraga. "Vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmist, kus praegust pooleteise aasta pikkust vanemahüvitise perioodi võiks tulevikus oma äranägemise järgi jagada kolmele aastale, toetas märkimisväärne hulk vastajatest ehk 71% vastanutest. Sellise muudatuse vastu oleks 23%," märkis Johanson.



Teiseks uuriti, kas emad toetavad, et osale vanemahüvitise maksmise perioodist oleks õigus ainult isadel, kusjuures emadele selle aja eest ei makstaks. "Sellise variandi vastu oli arvestatav hulk – 67% küsitletutest. Vanemahüvitise süsteemi muutmist selliselt, et osa perioodist saaksid toetust ainult isad, toetas vaid 26% vastanutest," sõnas Art Johanson.

Valim:

2016. aasta novembris ja detsembris toimunud silmast-silma intervjuud viidi läbi kuni 45-aastaste naiste hulgas, kellel on kaks last. Kokku intervjueeriti 533 naist.