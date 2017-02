“Kas linnavalitsuse töötajad mängivad MUKI-sid - munitsipaalkirjanikud, kes sotsiaalmeedias ja kommentaariumides kirjutavad, et “ma ei ole küll Keskerakonna valija, aga Taavi on õigel teel”?” küsib IRLi Tarmo Kruusimäe.

Hoolimata sellest, et märtsis saab kaks aastat ajast, mil Edgar Savisaar pole linnavalitsuses tööl käinud, on tema abilised jätkuvalt linna palgal. Opositsioon kahtlustab, et need inimesed ei tee tööd ja saavad mittemidagi tegemise eest palka.

Ja ehkki linnapead pole juba kaks aastat, toimetavad Savisaare isilikud nõunikud linnavalitsuses tänaseni. Linnapea büroosse kuulub täna kaheksa inimest, sealhulgas autojuht. Veel eelmise aasta septembris lisandus büroo töötajate nimekirja Linnar Priimägi. Ning kaks nädalat tagasi võeti referendina tööle Rebecka Ester.

"Tegemist on soojade parteiliste kohtadega, kus toimub lihtsalt ressursi raiskamine," leiab IRLi fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.

Et aru saada, kas opositsioon mitte liiga kriitiline pole, palus Radar linnapea nõunikel näidata, missugused nende tööpäevad välja näevad. 2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval algab paljude linnaametnike tööpäev Tallinna siselinna kalmistul Jaan Poska hauale pärja asetamisega.

Kõige selle suhtes, mida kaamerale näidatakse, on opositsioon äärmiselt kahtlustav. "Sa näed väga ilusat Potjomkini küla. On kõigil äärmiselt palju meile, äärmiselt palju telefonikõnesid. Kui sul muidugi õnnestuks sellest aru saada, et jaa-ma-helistan-sulle-sellepärast-et-sa-ütlesid-et-sul-on-seal-televisioon-sina-ainult-nooguta-ma-loen-sulle-ette-et-ja-siis-see-sai-kassi-sotsiaal-ja-psühholoogiline-nõustamine-mitu-minutit-ma-veel-pean-rääkima. Minu väide on see, et nad ei tee seal tööd," on Kruusimäe kriitiline.

Tegevlinnapea ametis olevat Taavi Aasa saadab siin Edgar Savisaare büroos linnapea abina töötav Jekaterina Fedkina. "Häbeneda minul pole põhjust, ma olen ikkagi päevad läbi tööd teinud," ütleb ta ise.

Fedkina tuli linnavalitsusse tööle kolm aastat tagasi linnapea abiks. Teda on ajakirjanduses tituleeritud kui Edgari järjekordset vihmavarjukandjat. Mõnes mõttes on seal oma tõde, sest Fedkina käis Savisaarega kaasas kõikidel kohtumistel.

"Ma käin väga harva Taaviga koos. Kui ma Edgariga liikusin rohkem ringi, siis Taaviga ma liigun harvemini koos, sest ta on üsna iseseisev inimene. Teda vist tegelikult rohkem häirib, kui keegi on juures."

Aga mida linnapea abi ikkagi teeb, kui linnapead ei ole? "Mul on üsna mitu meilboksi, mida ma pean haldama. Linnapea meilboks, abilinnapea meilboks, samuti pean üle vaatama tahes-tahtmata Edgar Savisaare linnavalitsuse meilboksi, kuhu vahest kirjutavad kodanikud murelikke kirju. Registreerin neid kirju, et oleks näha, kaugele need jõudnud on."

Edgar Savisaarega suhtles Fedkina viimati jaanuari alguses. "Mitte küll silmast silma, vahest tuleb ette, et on vaja helistada ja rääkida, kui on personaalsed kutsed, mitte kui linnapeale, vaid personaalselt Edgar Savisaarele suunatud kutsed. Niipalju kui ma Edgariga siis tööd tegin, oli see, et ma tulen kell 8:15 majja ja mu tööpäev võib lõppeda kell 9 või pool 10, ma kunagi ei teadnud seda ette. Siis oligi see periood, mis oli minu jaoks väga raske. Ma olen harjunud terve elu sporti tegema, siis pidi spordiga tegema pausi, sest lihtsalt füüsiliselt ei olnud enam mingit jõudu, et minna trenni ja kellegiga kakelda."

Jekaterina on Eesti meister taekwondos, kickpoksis eelmise aasta Eesti teine ja eelmise aasta Euroopa kolmas lähivõitluses. Hetkel tegeleb ta aktiivselt kung-fu-ga. Perfektse eesti keele on ta suhu saanud Eesti lasteaias ja koolides. Sest ajast kui Savisaart pole, püüab Fedkina end Taavi Aasa jaoks kasulikuks teha.

"Taavi Aasaga olen ka juba nii palju harjunud, et kui lõpuks selgub, mis piirkonnas ta planeerib kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel, siis ma võin talle täiesti vabalt kampaaniat ka teha. Kui inimene, on ta mulle üsna tuttav juba. Tean temast rääkida ja tean, mis ta on ära teinud."

Linnapea bürood juhib Moonika Batrakova, kuid hetkel viibib ta parasjagu kuuajalisel puhkusel. Batrakova asetäitjaks on määratud Fedkina.

Küsime Kruusimäelt, mida opositsioon nõunike ja abide tööl käimisest teab. "Me saime telefoniraamatust teada, kus kabinetis keegi peaks viibima ja kui oleme teinud proovikõnesid, me ei ole inimesi kätte saanud. Tol hetkel siis vaatasime, et upsti – Linnar Priimägi, kust see on tööle tulnud?“ jutustab too. „Ei ole tulnud – ehk siis Taavi ise ka ei tea, mis toimub linnapea büroos."

Eelmise aasta esimesest septembrist töötab linnavalitsuses imagoloogina Linnar Priimägi, kes ütleb, et tema kutsus tööle praegu linnapea kohuseid täitev Taavi Aas. Priimägi lisab, et kuna tema on harjunud vannis mõtlema ja linnavalitsuses pole talle vanni võimaldatud, siis käib ta linnavalitsuse majas põhiliselt oma asju vormistamas. "Minu ülesanne on siin produtseerida ettepanekuid ja need annan ma edasi, ise ma neid ei teosta," ütleb ta.

Võtame kaheksaliikmelise nimekirja ette ja tuntud nimedest leiame sealt veel nõuniku ametist Jüri Kuuskemaa. Samuti on bürooga liitunud Keskerakondlase Kalev Kallo elukaaslane Rita Makarova. Kusjuures temagi ametijuhend pärineb ajast, mil Savisaart enam linnavalitsuses polnud.

Kui linnapea Edgar Savisaare büroos töötab kaheksa inimest, siis tegevlinnapea Taavi Aasa büroos neli inimest. Aas kinnitab, et Savisaare büroo inimesed tööta ei istu, ehkki iseasi on, kui palju tal on aega neid tööga koormata.

Veel mõnda aega tagasi oli Savisaare büroos näiteks kaks autojuhti. Praegu on neid üks, kes sõitude puuduse üle ei kurda. Linnavalitsuse auto kasutamise graafikut peab Jekaterina Fedkina.

Taavi Aas ütleb, et linnapea büroos on kohti üksteist, aga kolm kohta on täitmata ning üks koht läheb märtsist likvideerimisele.

Linnapea nõunike tööd on jaotatud valdkonnapõhiselt. Endine Eurovisiooni peaprodutsent Juhan Paadam töötab linnapea kultuurinõunikuna.

"Siin on üks kodanik, kes on meil tahtnud siin staadioni ehitada,“ toob ta näite oma kirjavahetusest. "Tead, kui mõni kirik saab katuse peale või küttesüsteemi korda – need on väga konkreetsed asjad, millest ma räägin sulle – siis on hea tunne, et oledki nagu midagi ära teinud."

Paadam jagab kabinetti kultuuriloolase Jüri Kuuskemaaga. "Kõik see, mis on kivist, vanem kui kümme aastat, mis on maalitud, mis on graafika, ka mis ei ole tingimata vanem kui kümme aastat, see kõik on minu koolivenna ja kolleegi Jüri Kuuskemaa teema," selgitab Paadam. "Muu kultuur – muusika, teater, mulle on sattunud luteri kirik kõigi oma probleemidega. Nii kirikuelu kui kinnisvara ja hoonetega."

Seda nõu antakse nüüd siis Taavi Aasale. "Valdkonnad ju jäid," ütleb Paadam ja lisab, et tema pole personaalnõunik, vaid institutsionaalne nõunik. "Me oleme oma palga siin väga ausalt välja teeninud. Opositsioon ei peaks selle pärast muretsema, meil on palju suuri murekohti," leiab ta.

IRLi liige Tarmo Kruusimäe on esitanud linnavalitsusele kaks järelpärimist linnapea büroo isikkooseisu kohta.

"Eelmisel neljapäeval, so 26. jaanuaril loetles Taavi Aas ette, kes meil seal on ja nüüd kui hakkan intervjuud andma, vaatan, et on ilmunud välja veel üks referent," imestab Kruusimäe.

Linnapea büroosse lisandus hiljuti referendina tööle Rebecka Ester. Fedkina kinnitab, et Ester on hiljuti tulnud ja lisab, et tegu on poole kohaga töötajaga. "Ma nüüd ei saa väga täpselt öelda, mis ülesanded ja kohustused on talle määratud, need määras talle Taavi Aas."

Referendina linnapea büroos töötab ka Urmo Saareoja. Eelmisel aastal palus ta end vormistada tööle poole kohaga. "Koormus on loomulikult vähenenud seetõttu, et linnapea on tagandatud ametist ja tegingi tegevlinnapeale Taavi Aasale ettepaneku, et hea meelega oleks osa koormusega, siis oleks aus linna suhtes," ütleb Saareoja. Saareoja lisab, et kui linnapea võtab endale abilisi tööle, siis on tema enda otsustada, kas ta tahab märkmikuhoidjat, assistenti, või soovib ta pressi- ja sisunõunikku.