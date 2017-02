“Minu jaoks küsimus on see, et miks mitte sundida mehi rohkem kodus olema? Põhjamaades on seda rohkem, kui me jätame perele otsustusõiguse, siis see vaid taastoodab neid tänaseid mustreid. Tõepoolest Kalamajas on palju noori mehi lastega, enamasti küll nädalavahetuseti, nädala sees näeb väga palju noori naisi,” sõnas mees.

Arvamuslauas istusid tänases saates kolme lapse ema ja ajakirjanik Heidi Kaio ning politoloog Rainer Kattel. Just viimane pani arutluse alla küsimuse, et miks mitte sundida mehi lastega kodus olema.

Tänases “Foorumis” oli arutelu all emapalk ja perepoliitika. Arutluse all oli muuhulgas ka see, kui palju peaks lapsepuhkust olema isal ja milline on isa roll lapse kasvatamisel. Ekspertidelauast käis läbi ka mõte, et ehk peaks mehi lastega koju jääma sundima?

“Et perevägivald kasvab? Ma loodan, et see nii seotud ei ole, et kui mehed peavad lastega tegelema. Mul endal lapsi ei ole, seega ma ei tea, kas kodu solemine teeb kurjaks, aga ma eeldan, et mitte, pigem seob nad paremini lastega kokku,” vastas Kattel. “Kui naine läheb tööle, kus siis laps läheb? Laps võiks siis ju pigem isaga kodus olla, kuigi lastehoid pole ka paha, tädid saavad tööd, see on ju ainult hea, tööhõive kasvab, riigi tulud kasvavad!” jätkas ta.

Ma arvan, et me lähme paindlikuma ja mitte-traditsioonaalse peremudeli suunas, mis on ainult positiivne minu arust.

Temaga nõustus Kaio, küsides, et mis siis meestel viga on, et nad kodus olla ei saa.

Vabaerakondlase Monika Haukanõmm arvas, et sundimine pole asjale õige lähenemine. “Ma arvan, et sundimine pole kunagi õige lähenemine, et kui me toome Põhjamaid endale eeskujuks, siis ka seal ei toimunud üleminek käsu ja keelu korras, vaid ühiskond kasvas. Ma usun, et me jõuame ka üsna varsti selleni, kus meie isad on kodus kolm kuud ja võib-olla ka poole ajast,” ütles ta.