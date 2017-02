See mis kuulus USAs registreeritud araablastest omanikega firmale AdvanFort ja sõitis Sierra Leone lipu all. Laeva pardal olid Eesti, Ukraina , Suurbritannia ja India kodanikud. Laevakaitsjad vahistati ning neid süüdistati kütuse illegaalses tankimises, relvade ebaseaduslikus käitlemises ja ebaseaduslikus sisenemises India territoriaalvetesse. Mullu 11. jaanuaril mõistis India Tuticorini kohus neile karistuseks viis aastat vangistust. Laevakaitsjad on otsuse edasi kaevanud.

Eile oli esimesel lugemisel Eesti ja India kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Sotsiaaldemokraadist saadik Marianne Mikko meenutas, et Eesti kodanikest laevakaitsjad lahkusid kolm ja pool aastat tagasi kodust tormistele vetele, et teenida perele riskantse tööga leiba, ent India rannavalve pidas 11. oktoobril 2013. aastal laeva Seaman Guard Ohio kinni.

"Oleme pisarateni solvunud. Võrrelda laevakaitsjaid Mumbaid rünnanud terroristidega, see on lähedastele näkku sülitamine," leiavad Indias vangi mõistetud Eesti laevakaitsjate lähedased, viidates riigikogulase Marianne Mikko sõnavõtule parlamendis.

Mikko tunnistas: "Teame, kui palju on nende lähedased pisaraid valanud. Välisministeerium on teinud, mis tema võimuses. Riigikogu saatis India parlamendile meeste vabastamist nõudva kirja. Aga siiani on asjad liikunud teosammul."

Mikko tõdes, et praegu on võimatu vastata küsimusele, millal laevakaitsjad Tallinnas lennukiga maanduvad. Selleks peab olema India kohtuotsus lõplik. Riigikogu arutab nüüd Eesti-India kokkuleppe ratifitseerimist, mis võimaldab Indias süüdi mõistetud Eesti kodanikel kanda karistust Eestis.

"On selge, et kodumaal on alati lihtsam kui võõrsil. Vabadusekaotustki on kodus kergem taluda kui välismaal. Tähtis on, et meie kodanikud saaksid tagasi. Selle kokkuleppe ratifitseerimise seadus annab neile võimaluse," rõhutas Mikko.

Laevakaitsjate lähedaste sõnul väärib tähelepanu tema meenutus India ühiskonna traumast, kui terroristid saabusid meritsi Mumbaisse. "See, mis juhtus tol hilissügisel Bombay pärli Taj hotellis, traumeerib neid siiani – pantvangikriis, hukkunud, haavatud. Indiale on karm õppetund, et mere kaudu võib nagu välk selgest taevast saabuda terror, mida on keeruline ette kujutada enne, kui see on tõesti käes. Mumbai terrorirünnak on andnud merel relvadega seilavatele meestele halvaendelise tähenduse," rääkis Mikko.

Riigikogulane Henn Põlluaas avaldas sügavat imestust, et Mikko pidas kohaseks seostada laevakaitsjaid Mumbai terroritööga: "Need paralleelid ja seoste nägemine on absurdne."

Põlluaas rõhutas, et lepe ei anna Eesti kodanikest laevakaitsjatele ega tulevikuski Indias süüdi mõistetavatele teistele meie elanikele võimalust kanda vajadusel karistust koduriigis, vaid lubab neil avaldada India vastavale asutusele soovi, et nad antaks üle kodumaale.

Laevakaitsja Lauri ema Mareti sõnul ütles Põlluaas välja suure hulga tema mõtteid. Emagi ei saa aru, kuidas võib Mikko võrrelda laevakaitsjaid terroristidega.

"Ja mille alusel ta hindab lähedaste pisaraid, kui ta pole meiega suhelnud? Ühelgi süütul mehel pole kodumaal valekaristust kergem kanda. See võrduks süüdimõistmisega. Tähtis on see, et meie kodanikud saaksid õigeks mõistetud ja on väär nad kriminaalkurjategijatena koju tuua," lausub Maret.

Laevakaitsja Kristo ema Ülle on öelnud, et Eesti, Briti ega