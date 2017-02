Jäär Kuu moodustab vastasseisu Jääras oleva Uraaniga. Niisiis võib päev kujuneda üsna rahutuks ja ettearvamatuks ja seda just üks-ühele suhete tasandil. Keegi võib sind kas üllatada või siis kuidagi provotseerida.

Sõnn Töö ja tervis on need, millele peaksid täna rohkem tähelepanu pöörama. Mõni kolleeg võib sinu suhtes ebatavaliselt käituda. Võid olla ajahädas, samuti hajameelne ja asju kaotada.

Kaksikud Mõnda inimest annab edukalt võrrelda loodusnähtusega. Võidki täna kohata kedagi, kes mõjub tormina või vähemalt kõva tuulepuhanguna. Sa hakkad kohe lehvima ja tahad lendu tõusta.

Vähk Kuu ja Uraani opositsioon muudab päeva sinu jaoks huvitavaks, kuid ka rahutuks ja närviliseks. Plaane pole mõtet teha, sest veel viimasel hetkel võib kõik muutuda.

Lõvi Tõotab tulla kiire ja huvitav päev. Sul on asjaajamised pooleli, kuid see ei häiri sind, sest hea sõber või kallim laeb su akud kiiresti täis! Meeleolu on helge ja kaunis.

Neitsi Tunned end üsna rahutuna ja üritad leida mingit teemat, mis erutaks su ettekujutusvõimet. Keeruka tehnika ostmine pole soovitatav. Liikluses tasuks olla eriti ettevaatlik.

Kaalud Kaaludes on ühenduses Kuu ja Jupiter. Ehk siis täna on see päev, kui hakkad rohkem silma ning sinu vastu tuntakse ka suuremat huvi – eriti sinu maailmavaate ja tõekspidamiste kohta. Ise võid kergesti millegagi üle pingutada.

Skorpion Kuigi arvad, et sul on asjadest ülevaade, ei pruugi see sugugi nii olla. Võimalik, et oled midagi kahe silma vahele jätnud. Seetõttu kontrolli igasugune info hoolikalt üle, pea nõu asjatundjaga ja alles siis langeta otsus.

Ambur Oled kiire kui tuul – seega võid oma aeglasemad sõbrad kergesti ära kaotada. Ürita oma tempot teistega ühtlustada. Liikluseski pigem lendaksid, kui oleksid maaühenduses.

Kaljukits Võid mõnes olukorras kergesti üle reageerida. Kui keegi sind provotseerib, siis lihtsalt suuna see laeng endast mööda. Eriti pingeline võib olla suhe bossi või mõne muu autoriteediga.

Veevalaja Kuu ja Uraani opositsiooni tõttu võid olla mässumeelses meeleolus ja teha kõike vastupidi sellele, mida sinult oodatakse. Kuid sa oled heas vaimses vormis!