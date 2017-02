Näitleja ja koomik hakkab operetilauljaks.

"Jan Uuspõld ja Argo Aadli kehastavad Kölni ülikooli korrumpeerunud professoreid, kes müüvad diplomeid ning lasevad absoluutseid lollpäid raha eest eksamitel läbi. Peale selle on nad kõva kuulmisega ja kehva silmanägemisega ning viimaks ka rängad alkohoolikud," iseloomustab Marko Matvere koomilist paari operetist "Linnukaupleja", mis Matvere lavastuses jõuab Estonia teatri lavale 26. mail.

Jan Uuspõld: «Mängin mõttemängu, et astun Estonia lavale koos sellise korüfeega nagu Endel Pärn.» (Mati Hiis)

"Operettidesse ja ooperitesse tuuakse sageli sisse koomiline paar, et inimesed saalis üles äratada – nii nad moodustavadki sellise koomilise kõrvalliini, kes tuuakse sisse just selleks, et lugu veel rohkem vahtu lüüa," selgitab naerdes Matvere, kellele on "Linnukaupleja" juba kümnes lavastajatöö.

"Jan ja Argo Aadli on koomiline paar, minu meelest on nad hetkel Eesti kõige paremad koomikud või vähemalt esikümnes ning seega on mul suur õnn ja au nendega töötada. Loodan, et nendest on palju kasu lavastusele ja nad teevad rahvale palju nalja," usub Matvere, kellele tegi Estonia juhtkond ettepaneku "Linnukaupleja" lavale tuua juba aasta tagasi. Matvere võttis selle ka hetkegi mõtlemata vastu.