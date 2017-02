Tänases “Ringvaates” oli üheks saatekangelaseks endine poliitik Mart Laar, kes hiljuti uue raamatu “Eesti suured armastuslood” välja andis. Saates rääkis mees endagi armastusest ning tõdes, et ilma oma abikaasa armastuseta teda ehk siin ilmas enam polekski.

Laar rääkis oma lemmikutest armastuslugudest ning tema lemmikuks on just metsavendade lood, eriti Karl Tähe ja Aino Tammi lugu, mis on justkui “Romeo ja Julia” eestipärane versioon, kuna ka nende armastuslugu lõppes surmaga. “Metsavendade armastuslood on kõige kurvemad,” tõdes Laar.

Raamatut vääriks aga Laari endagi armastuslugu. Sel kuul saab viis aastat sellest päevast, kui Laari tabas ootamatult insult. Laari sõnul on tema abikaasal Katrinil selles suur osa, et ta täna siin istub. “Ütleme nii, et ilma temata ma siin ei oleks ja siin ei olegi midagi muud ütlelda,” sõnas mees.