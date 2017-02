Eelmisel kevadel loobus legendaarne erootikaajakiri Playboy alasti naiste piltide avaldamisest. Ajal, kui porno on internetis vaid hiirekliki kaugusel, loodeti paljaste modellide peletamisega loetavust suurendada. Juhtus aga vastupidine, ja nüüd kuulutab ajakirja asutaja Hugh Hefneri poeg Cooper: paljad plikad tulevad tagasi, sest alastus on normaalne!

EROOTIKAMOGULI MANTLIPÄRIJA: Cooper Hefner 2014. aastal koos oma isa Hugh’ ja tolle noore naise Crystaliga. (AFP / Scanpix)

1953. aastal Playboy asutanud Hugh Hefner (90) on ohjad juba ammu käest andnud. Nüüdseks on need haaranud tema 25aastane poeg Cooper teisest abielust. Erootikaajakirja uus loominguline juht Cooper Hefner teatas esmaspäeval, et 2015. aasta sügisel langetatud otsuse järgi aktifotodest loobumine oli viga.

"Võtame nüüd oma identiteedi tagasi," säutsus Hefner Twitteris. Nüüd reklaamib USA erootikaajakiri juba oma märtsi-aprilli numbrit, mille esikaanel on alasti modell. Playboy kuulutab uhkelt: "Naked is normal" ehk "Paljas on normaalne".

Ettepaneku aktid Playboyst välja puksida tegi poolteist aastat tagasi ajakirja üks toimetajaid Cory Jones. Ta läks Playboy-papa Hugh Hefneri jutule – ja mees, kes oli alasti naiste piltide avaldamisega hiigelvaranduse kokku ajanud, jäi nõusse. Oktoobris 2015 teataski Playboy, et järgmise aasta märtsist pole Playboy modellid enam ihualasti.