Hea toit on mõnedel päevadel parim kaaslane.

Ühed kõige hullemad päevad on need, kui taevas on halliks tõmbunud ja kallab pähe lörtsi või jäist vihma. Kuigi nn lohutustoitude kasulikkuse üle on vaieldud, on meil siiski toiduga emotsionaalne side. Kui sööme teatud tunnete ajel mingeid roogi, tekivad meil edaspidigi seosed meeleolu paranemisest ja soojusest, mis sees tekib.

Lohutustoidud ei ole küll alati kõige tervislikumad, aga nende koostisosadega saab ka oma parema äranägemise järgi mängida. Ja üldsegi – miks peab hea toit alati justkui patt olema. Ära keela endale head enesetunnet ja naudi mõnda nendest headest halva ilma roogadest. Leia endale meelepärane ja uuri erinevaid retsepte, et melanhoolia korralikult välja ravida.