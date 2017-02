Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile loomakaitseseaduse muutmise eelnõu, mis piirab loomade avalikku näitamist, sh kasutamist loomatsirkustes.

Loomade parema kaitse ja heaolu tagamiseks võib edaspidi avalikel üritustel näidata vaid ministri määrusega lubatud loomaliike. Mujal, kui tegevusloaga loomaaias, st loomanäitustel, -võistlustel, -laatadel, -oksjonitel või muudel avalikel üritustel, sh tsirkustes, on kavandatava loomakaitseseaduse muudatusega lubatud kasutada vaid loomi, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis võimaldavad seda looma tervist kahjustamata.

Loomakaitseseaduse muutmise eelnõu kohaselt kehtestab selliste loomaliikide nimekirja minister määrusega.

"Igasugusel loomade avalikul näitamisel peab olema tagatud loomade heaolu. Loomadele peab võimaldama liigiomast liikumisvõimalust, hooldust, vajalikku sööta ja teisi heaoluks vajalikke tingimusi,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Erinevad teadusuuringud ja teiste riikide kogemused on näidanud, et paljude loomaliikide puhul ei ole võimalik avalikel üritustel loomade heaolu tagada. Seepärast on kavas koostöös loomakaitseorganisatsioonide ja teiste huvigruppidega töötada välja määrus, millega kehtestame avalikuks näitamiseks lubatud loomaliikide loetelu. Kõikide teiste loomaliikide avalik näitamine oleks sellisel juhul lubatud vaid tegevusloaga loomaaias.“

Määrus lubatud loomaliikide kehtestamiseks on väljatöötamisel ja see on kavandatud jõustuma loomakaitseseaduse jõustumisega samaaegselt.