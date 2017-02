Riigikogu esimees Eiki Nestor ning majandusminister Kadri Simson nõustusid olema Kuku raadio reklaamnäod, kuigi see läheb vastuollu riigikogu hea tavaga. Mõlemal on selgitused varnast võtta – näiteks ei küsitud osalemise eest raha. Vabaerakond aga taolisele reklaamile takka ei kiida.

Kuku alustas laiaulatuslikku kampaaniat, kus tuntud näod nende programmi kiidavad. Teiste hulgas võib näha Eiki Neostrit – tema pildiga reklaam ilmus Postimehe paberväljaandes. Lehes ilmus ka Kadri Simsoniga näopildiga reklaam. Lisaks näeb Simsonit ka raadio teleklipis. Nestor tunnistas ERR.ee-le, et astus Kuku raadio reklaamis üles täiesti teadlikult ja põhjusel, et talle Kuku raadio meeldib. „Palun selle taga näha mitte midagi muud kui toetust meediakanalitele, kes püüavad keerukas maailmas inimestele selgust luua, ei paku ainult meelelahutust, vaid kutsuvad kaasa mõtlema.“ Nii tema kui Simson reklaamis osalemise eest raha ei saanud. Simsoni nõunik Jaan Männik selgitab Õhtulehele: „Reklaamis osales minister seetõttu, et talle esitati seesugune palve ning ta hindab kõrgelt mitmeid Kuku Raadio saateid. Kuna reklaamis osalemise eest minister tasu ei saanud ja esitatud teksti osas ei antud ka mingeid suuniseid, ei pea minister enda tegevust eetikaga vastuolus olevaks.“

Viimati oli riigikogulane reklaamidega seoses rambivalguses mullu kevadel – nimelt näitas Vabaerakonna fraktsiooni saadik, näitleja Ain Lutsepp üles ühe hoiu-laenuühistu raadioreklaamis. Ta ütles, et tegi seda näitlejana ning sai selle eest ka tasu. Tookord oli Lutseppa suhtes kriitiline ka Nestor, toonitades, et eetilise hinnangu näitlejast poliitiku teole peavad andma tema valijad.

Vabaerakonna saadikurühma aseesimees Andres Ammas arvab, et kui Nestor oleks pikemalt mõelnud, poleks ta reklaamis osalenudki. „Kuidas Nestor mullu ühes reklaamis esinenud kolleeg Ain Lutsepale ütleski – „poliitikud peaksid arvestama sellega, et see, mida nad teevad, on suurema tähelepanu all, kui see, kas nad üldse midagi teevad“,“ meenutab ta ja lisab, et nüüd on spiiker ühe äri reklaaminäona kümme korda kuulsam.“ Just nimelt „äri“, sest Kuku saated võivad olla kuitahes sisukad – Kuku on kommertsettevõte, mis teenib raha kaubanduslike teadaannete edastamisega.“