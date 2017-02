Astroloog Suzie Kerr Wright väidab, et sinu sünnikuul on seos sellega, millist seksi sa naudid, vahendab Womenshealthmag.com.

Oled sa vahel mõelnud, kuidas mõjutab inimese sünnikuu seda, et kuidas ta voodis käitub? Kas suvekuudel sündinud on linade vahel kirglikumad? Või millisel kuul sündinu võiks sulle parimaks sekspartneriks osutuda?

Jaanuaris sündinud on ühed kõige pöörasemad ja veidramad inimesed üldse. Nad on valmis voodis proovima peaaegu kõike!

Veebruar

Veebruaris sündinud on seikluslikud. Nendes on peidus palju kirge, kuid sa pead selle avaldumise nimel vaeva nägema. Neid huvitab rohkem põhjus ja sündmuse "suurem pilt", mistõttu tuleb neid emotsionaalselt sütitada.

Märts

Märtsis sündinud armastavad aega veeta voodis. Seks on nende jaoks väga intensiivne ja siduv - nad annavad endast partnerile kõik! Seks viib neid spirituaalselt millegi kõrgema ja tähtsamani...

Aprill

Aprillis sündinud on väga iseseisvad. Kellegagi seotuna annavad nad endast kõik. Seks nendega on kuum, kirglik, intensiivne. Nende kirg on küll suur, kuid tihti tüdinevad nad inimestest kiirelt.

Mai

Mais sündinud tahavad, et seks oleks mugav, sensuaalne ja soe. Nad eelistaksid seksi imelises ja kaunistatud toas, kus paarikest ootab siidist voodipesu.

Juuni

Juunis sündinud tahavad proovida kõiki poose ja tahavad kõike teada. Nad pole nii intensiivsed nagu veebruaris sündinud, kuid siiski. Kui sulle meeldib, et keegi kasutab riivatut sõnavara - nemad on selleks õiged partnerid.

Juuli

Juulis sündinud inimeste jaoks on seks sügavalt seotud ka emotsioonide ja tunnetega. Nad peavad end partneriga turvaliselt tundma. Kui see on saavutatud, siis nad teevad kõik, et kalimat rahuldada.

August

Augustis sündinud inimesed on kas äärmiselt isekad või äärmiselt helded partneri vastu. Nad tahavad olla kindlad, et kallimal on kõik vajalik olemas. Neile ei meeldi, kui dikteerid, et kuidas nad voodis käituma peaksid. Nende ego on õrn...

September

Nad on kirglikud, kuid alati kontrollivad oma tundeid. Kui asi jõuab seksini, siis see nõuab palju, et nad laseksid end lõdvaks ja kogeksid orgasmi. Nad ei visku ise kohe su voodisse linade vahele, kui teid seob aga emotsionaalne side, siis nad teevad teie heaks kõik.

Oktoober

Nad tahavad maalida romantilise, kirgliku pildi, et öelda, kuidas asjad käivad ja olema saavad. Neile ei meeldi kiirustada, vaid tahavad kõike väga aeglaselt kogeda.

November

Novembris sündinud inimesed on kirgliku seksi kehastused. Nad tahavad oma partnereid omada ja vastupidi. Nad tahavad kõike proovida ja teha. Kui mõni asend või rollimäng on sinu jaoks uus, siis tema on seda tõenäoliselt juba proovinud.

Detsember