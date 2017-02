Washingtonis on viimase kuu jooksul marssinud naised oma õiguste nimel ja abordivastased oma maailmavaate toetuseks. Aprillis on järg teadlaste käes.

Marss teaduse toetuseks toimub 22. aprillil, kui üle maailma tähistatakse Maa päeva (ingl. k. Earth Day – toim.). USA teadlased tunnevad muret ühiskonnas maad võtva nn alternatiivsete faktide võidukäigu ja teaduse alarahastamise pärast. USA praegune valitsus eitab kliimamuutusi, on piiranud keskonnakaitseagentuuri tegevust sotsiaalmeedias ja on algatanud eelnõu agentuuri sulgemiseks. Samuti on kärbitud teadlaste stipendiume ja teadustööde rahastust.

"22. aprillil astume me laborist välja ja läheme tänavatele!" seisab üleskutse ürituse kodulehel. "Marss teaduse toetamiseks on meie viis tähistada meie kirge teaduse vastu ja üleskutse toetada ning kaitsta teaduskogukonda. Hiljutised muudatused poliitikas on kõrgendanud teadlaste muretunnet. Hämmastav ja otsekohe alanud toetusavalduste laine on meile tõestanud, et samu muresid jagavad sajad tuhanded inimesed üle maailma. Teaduse valesti tõlgendamine erakondliku poliitika teemana, mis on andnud seadusandjatele justkui loa ülekaalukate tõendite eitamiseks, on kriitiline ja tõsine probleem. On aeg, et inimesed, kes toetavad teaduslikku uurimistööd ja tõenditel põhinevat seadusandlust avalikult sõna võtaksid ja nähtaval oleksid," seisab pikemas pöördumises.

Marss teaduse toetamiseks on ülemaailmne üritus. Praeguseks on teadlaste marsid planeeritud ka näiteks Helsingis, Varssavis ja Stockholmis. Balti riikides pole hetkel veel üritusi kirja pandud.

Ülemaailmse teadlaste marsi kohta saab infot ürituse kodulehelt www.marchforscience.com