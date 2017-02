Riigikogu kantselei direktori otsingud on täies hoos, ent selgub, et kogu konkurss läheb riigile üpris kulukaks. Nimelt palgati selle tarbeks personalifirma, kellele makstakse ligi 10 000 eurot.

Konsultatsioonifirma Fontes koduleheküljel seisab: "Oleme sinu koostööpartner talentide juhtimisel ja organisatsioonide arendamisel." Taolist koostööpartnerit vajas ka riigikogu kantselei. Mõni aeg tagasi kuulutati välja konkurss, leidmaks uus direktor. Põhjuseks see, et tänavu juulis lõppeb senise juhi Maria Alajõe viie-aastane ametiaeg. Ta kandideerib ka teiseks ametiajaks.

Kui enamikud majasisesed konkursid viib läbi riigikogu kantselei ise, siis nüüd on lugu teine. Pressiesindaja Urmas Seaver ütleb ,et direktori ametikoha täitmisel lähtutakse riigikogu juhatuse poolt kehtestatud korrast ning see kord eeldab arvestatava tippjuhtide värbamise, valiku ja hindamise kogemusega personaliotsingu ja -valikuga tegeleva konsultatsioonifirma kaasamist. "Riigikogu juhatus valis Fontese välja kolme pakkuja vahel. Personaliotsingu teenuse hind koos käibemaksuga on 9600 eurot," lisab ta.

Kes valituks osutub, on veel lahtine. Alajõe kandidatuur on ühiskonnas tekitanud vastakaid tundeid, kuna oli temagi üks osaline president Ilvese ja EASi toetusskandaalis. EKRE aseesimees Martin Helme märkis hiljuti Õhtulehele, et Alajõe valimine on ekrekate silmis täiesti välistatud. "Minu arvates peaks ta olema kriminaaluurimise all." Ent näiteks Enn Eesmaa Keskerakonnast sõnas, et Alajõe on saanud riigikogu kantselei juhatajana oma tööga hakkama. "Mul ega teadaolevalt teistelgi erakonna liikmetel pole tema töö suhtes etteheiteid."

Kantselei direktori põhipalga suurus on vahemikus 3800 – 4500 eurot.