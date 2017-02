Õhtuleht: Kas paljude hinnangul kunstiliselt ja ehitustehniliselt ebaõnnestunud pidevat remonti vajava Vabadussamba asemele peaks püstitama ka kunstiekspertide heakskiidu saanud tõelise vabaduse monumendi?

Taavi Pukk, Keskerakond: Loomulikult on kahetsusväärne, et skandaalidega sündinud sambaga esineb endiselt probleeme. Vabaduse monument peaks olema väärikas sümbol, mis meenutaks vabaduse eest võidelnuid, mitte aga olema konfliktide ajend. Kui mõelda tagasi samba püstitamise ajale ja toonastele ülimalt vastandlikele seisukohtadele, siis on selge, et paljus oli tegemist poliitilisest kampaaniast tingitud kiirustamisega, mis tekitaski praeguse olukorra. Selline monument peaks aga olema poliitikaülene.

Samba mahavõtmist ja uue rajamist pole võimalik ühel erakonnal kindlasti otsustada, see nõuab laiapõhjalist arutelu ja kokkulepet. See arutelu ei saa olema lihtne, sest kindlasti leidub neid, kes praeguse monumendiga on rahul ning eks kunst on paljudel juhtudel vaataja silmades. Eksperimenteerima ja hoogtöö korras monumenti maha võtma hakata ei ole mõtet, sest enne peaks olema parem variant juba olemas. Kui aga suudetakse pidada mõistlikku arutelu, mis viib ilusama ja parema lahenduseni Vabadussõjas langenute ja kannatanute meeles pidamiseks, siis pole selles idees midagi halba. Vabaduse samba üle võib ikka vabalt arutada.