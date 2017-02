Vabaduse väljakule Vabadussamba püstitamine võttis meil vastavast esimesest ettepanekust 1922. aastal 87 aastat. Mõnikord tundub, et samba püstitamisidee elushoidjate mitu põlvkonda vääriks oma mälestussammast. Võib olla kindel, et maha seda sammast niikaua ei võeta kui Eesti riik püsib ja see tähendab ju, et ei võeta kunagi.

Kas sammas vajab põhjalikumat uuenduskuuri ja kui, siis millist, seda peavad otsustama asjatundjad. Võimalik, et mingi senisest põhjalikum vigade parandus on tarvilik, aga insenertehnilised puudused ei vähenda minu silmis mingil moel selle mälestusmärgi tähtsust, sümboolsust ja vajalikkust.

On ju üsna tragikoomiline, et ainus president, kellele Tallinnas on pandud mingigi mälestusmärk, on Boris Jeltsin, samal ajal kui meie vaidleme, kas Konstantin Päts, Ants Piip, Jüri Uluots, Otto Tief või Jüri Vilms on ikka vääriksid.