Õhtuleht: Kas paljude hinnangul kunstiliselt ja ehitustehniliselt ebaõnnestunud pidevat remonti vajava Vabadussamba asemele peaks püstitama ka kunstiekspertide heakskiidu saanud tõelise vabaduse monumendi?

Urmas Espenberg, EKRE: Vabadussammas on väga vajalik monument, ka valguslahendusega rist on kena, kuid kõik see, mis on toimunud rahalise ja ehitusliku poole pealt on jama. Tööde halb kvaliteet, pidevad lagunemised ja ehitusjärelevalve puudumine. See sammas on meile väga palju maksma läinud. Selline jama peab lõppema ja ei tohi korduda mõne teise monumendiga.