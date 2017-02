Õhtuleht: Kas paljude hinnangul kunstiliselt ja ehitustehniliselt ebaõnnestunud pidevat remonti vajava Vabadussamba asemele peaks püstitama ka kunstiekspertide heakskiidu saanud tõelise vabaduse monumendi?

Krista Aru, Vabaerakond, riigikogu liige: Mis on tõeline vabaduse monument? Mina ei tea. Kaldun arvama, et igaühele on see oma. Ja see on hea. Kahju, et ehitustehniliselt on tehtud palju vigu, aga seda lammutama hakata oleks lihtsalt rumal. Nii riiklikult kui ka ideeliselt.