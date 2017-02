Õhtuleht: Kas paljude hinnangul kunstiliselt ja ehitustehniliselt ebaõnnestunud pidevat remonti vajava Vabadussamba asemele peaks püstitama ka kunstiekspertide heakskiidu saanud tõelise vabaduse monumendi?

Urmas Reinsalu, IRL, justiitsminister: Vabadussõja Võidusamba rajasime võidu mälestamiseks. See on koht, kus meenutame kõiki ohvreid, kes hukkusid Eesti vabaduse eest. Kui midagi on tehniliselt katki, tuleb see korda teha ja kogu lugu. Samba üle ilkumine on kohatu. Ma pole nõus hinnanguga, et sammas on kunstiliselt ebaõnnestunud. Selle samba tähtsaim motiiv on vabadusrist – autasu Eesti iseseisvuse eest peetud relvastatud võitluse eest. Üleskutse püstitada abstraktne vabaduse monument on udutamine. Just peaväljakul selge sündmuse mälestamiseks rajatud selge sümboliga mälestusmärk oli ja on arusaadav asi.