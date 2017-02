Hoolimata sellest, et märtsis saab kaks aastat ajast, mil Edgar Savisaar pole linnavalitsuses tööl käinud, on tema abilised jätkuvalt linna palgal. Opositsioon kahtlustab, et need inimesed ei tee tööd ja saavad mitte millegi tegemise eest palka.

"Tegemist on soojade parteiliste kohtadega, kus toimub lihtsalt ressursi raiskamine," leiab IRLi fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.

“See mis seal Vabaduse väljakul toimub, on selge maksumaksja raha kulutamine,” leiab sotsiaaldemokraadist linnavolinik Jaak Juske.