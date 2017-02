Õhtuleht: Kas paljude hinnangul kunstiliselt ja ehitustehniliselt ebaõnnestunud pidevat remonti vajava Vabadussamba asemele peaks püstitama ka kunstiekspertide heakskiidu saanud tõelise vabaduse monumendi?

Mark Soosaar, SDE: Mina isiklikult ei ole kunagi Vabadussamba sellise kontseptsiooni poolt olnud. Praegusel kujul on see mälestusmärk langenutele, kuid me peaksime vaatama ka tulevikku – vabadust on kerge uuesti käest ära anda. Kunstiliselt mõjuvam nii eestlaste jaoks kui ka rahvusvaheliselt olnuks minu meelest Peeter Mudisti skulptuur Nike, lapsi kandev naine võidupärjaga. Erinevatest linnadest üle maailma on teada väga võimsaid ja meeldejäävaid vabadust kujutavaid monumente. Siiski ei arva ma, et Vabadussammas tuleks kiirkorras maha võtta – lammutamine ja uue paigaldamine oleks rahva raha mõtlematu tuulde loopimine. Siin tuleb hoolega kalkuleerida, milline oleks parim lahendus.