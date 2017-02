Kui sa igatsed häid romantikafilme, kus juba stseen naisterahva kinda käest libistamisest ajas vaatajad kihevile, ilma kettide ja piitsadeta, siis siin on õrritamiseks stseenid kaheksast filmist, mis on erootilised, kuid mitte räpased.

Bond on tuntud kui tõsine naistemees, kuid see stseen Moneypennyga (Naomie Harris), kus ta Bondil terava noaga habet ajab, on seksikam kui seksistseen. Siiski see stseen pakatab seksuaalsest energiast.

2. “9½ Weeks”

“Sule silmad ja heida põrandale.”

See stseen pakatab auravast romantikast. Kim Basinger ja Mickey Rourke suudavad erootiliseks teha ükskõik millise toiduaine! Food porn!

3. “Ghost”

Selles stseenis valmistab Demi Moore vaasi, kuna tal pole und. Siis tuleb Patrick Swayze ning “aitab” teda (rikkudes täiesti ilusa vaasi). Kuid see pole tähtis, sest naine saab oma unetust hoopis millegi paremaga ravida!

4. “The Age Of Innocence”

Martin Scorsese hinnatud draama noorest advokaadist (Daniel Day Lewis), kes on armunud oma kihlatu sugulasse (Michelle Pfeiffer) on meisternäide sellest, kuidas kõige väiksemad asjad saab seksikaks teha. Stseenis kus need kaks hobukaarikus reisivad on täis seksuaalset pinget ja kindastriptiisi!

5. “The Thomas Crown Affair”

Stseen malemängust Faye Dunaway ja Steve McQueeni vahel. Tegu on väga hea romantilise thrilleriga.

6. “Dirty Dancing”

See film ise on igast kandist seksikas, kuid see stseen võtab muidugi esikoha.

7. “Equals”