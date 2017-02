“Hakkasin lihtsalt joonistama ja see oli väga kunstiline. Pärast sõbranna helistas ja ütles, et hästi lahe tuli välja ja et ma mingu meigikooli õppima.” See mõte ei tundunud Timi jaoks tõsiseltvõetav ja idee vajus unustusehõlma. “Ühel hetkel ta helistas mulle ja ütles, et meigikoolis algab uus kursus ja et ma olen juba registreeritud. Esimene mõte oli, et issand jumal, on see nali?” Naljast oli asi kaugel ja kuna mees oli juba registreeritud, ei jäänudki muud üle, kui pintslid haarata ja meikimist õppima hakata. Algsest skeptilisusest hoolimata tõdeb ta nüüd, et kahetsemiseks pole põhjust.

“Tegelikult polnud mul plaanis jumestust õppida, ent suvel korraldasin üht pildistamist. Viimasel hetkel, umbes 40 minutit enne sessiooni, teatas jumestaja, kes pidi tulema, et ei saa tulla. Oli totaalne šokk – mis me nüüd teeme?” kirjeldas Bluz. Nii ei jäänud tal muud üle, kui haarata kõik läheduses olnud meigivahendid ja modelle ise võõpama asuda. “Panin jõu proovile ja üritasin midagi teha. Võtsin need tooted ja hakkasin kunsti tegema. Läbi higi ja vere tuli välja ja sain hakkama, ent see polnud muidugi mingi päris meik, vaid pigem mingi maalimine näol,” naeris ta. Toona polnud tal meikimise alustest aimugi. Samamoodi ei teadnud ta täpselt, milleks kätte juhtunud meigivahendid mõeldud on.

Eriti tänulik on ta oma õpetaja Margitile ja tema otsekohesusele. “Ta on väga konkreetne. Kui midagi valesti teed, siis ütleb kohe, et see ei kõlba kuskile, võta meik maha ja tee uuesti,” sõnab ta. Kriitika on noormehe sõnul tänuväärne selleks, et areneda. “Pingutad üha rohkem ja lõpuks, kui ta kiidab, saad kindel olla, et oledki hästi teinud,” sõnas ta.

“Olen kunstikoolis käinud üheksa–kümme aastat. See on tegelikult samasugune joonistamine, lihtsalt paberi asemel on nägu.”. Intervjuu tegemise hetkel oli Timil poolteist päeva lõpueksamini aega, ent ta tundis end enesekindlalt: “On olnud piisavalt aega, et harjutada.” Tõepoolest, praeguseks ongi mehel meigikunstnikudiplom käes ja ta ootab huviga uusi väljakutseid.

Meigikoolis õppides on Timile öeldud ja võõraste poolt ka sotsiaalmeedias kirjutatud, et see on pigem naiste ala. Tema sellega ei nõustu: “Paljud kuulsad meikarid on mehed. Olen näinud ka Victoria’s Secreti lava taha – kõik jumestajad, juuksurid ja stilistid on meessoost.” Ta lisab, et kõige rohkem kritiseerivadki teda just võõrad, kellega isiklik kokkupuude on olematu.

Rabab mitmel rindel

Mood ja meigikunst pole ainus, mis noormeest paelub. Paaril korral nädalas leiab ta aega ka selleks, et juhendada laste kunstiringi.

“See on nii lahe tunne, kui saad kedagi mõjutada. Näha, kuidas lapsed kunstiringis kuulavad ja joonistavad – see on nii lahe tunne, mida ei saa rahas mõõta. See annab tugeva emotsiooni,” on ta vaimustuses.

Mees paljastab, et tema mõtetes mõlgub ka mõne suure heategevusprojekti loomine, ent see on hetkel jäänud vaid mõtteks ja vajab põhjalikumat plaani. Praegu on ainus takistus see, et aega kipub nappima. Tööd rabab ta mitmel rindel nii, et ööpäev jääb lühikeseks, mistõttu on vaja oma tegemiste lõpule viimiseks näpistada aega unetundidest. Ometi ei kahetse noormees midagi. “On vaid üks elu. Ma ei taha 70aastaselt mõelda, et ma ei proovinud ega üritanud midagi teha. See oleks nii kurb. Ma vähemalt proovin nii kuidas oskan, ja isegi, kui midagi ei tule välja, olen ma vähemalt vaeva näinud.”

TÖÖHOOS: Juhuse tahtel meigikooli sattunud Timi sõnul on jumestamine moekunstniku jaoks väga kasulik oskus. (Lina Berg)

Presidendi vastuvõtu skandaalne kleit tõi tuntuse

Disainer Tim Bluzi nimi hakkas ajakirjandusest läbi käima pärast 2015. aasta presidendi vastuvõttu, kus keskerakondlane Olga Sõtnik kandis tema loomingut. Kleiti kritiseeriti üksjagu, ent nooruke moekunstnik nägi kriitikas vaid positiivset ja oskas selle enda kasuks pöörata.

“Ma teadsin, mida hakatakse rääkima. Oli ilmselge, et öeldakse, et see kleit on üle vindi ja ei sobi üritusele. Kommenteeriti palju, ent see oligi point. See oli esimene kleit, mis tekitas palju vastukaja,” räägib ta. Noormees ei oska veel öelda, kas eesoleval vastuvõtul keegi tema loomingut kannab. Kokkuleppeid on küll sõlmitud, ent kuna on uus president, ei tea veel mitu tellijat, kas neid üldse presidendiga kätlema kutsutakse.