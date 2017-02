Mees saadab naisele telegrammi, et tuleb komandeeringust varem koju. Tagasi jõudes leiab ta aga oma naise võõra mehega voo-dist. Mees kaebab sõbrale:

"Mu naine on igavene lits! Ma saatsin isegi telegrammi, et tulen varem, tema juures oli aga ikka armuke!"

"Ei tea, kas tasub kohe nii halvasti mõelda," lohutab sõber, "äkki ei saanud ta telegrammi kätte...