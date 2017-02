Muusik Daniel Levi on Eesti Laulu konkursil juba neljandat aastat järjest, kuid tänavu peab oma lemmiklooks Liis Lemsalu võistluspala.

"Temaga oleme me sõbrad juba kauem olnud ja temaga teeks veel koostööd. /---/ Meil on maitsed ka hästi sarnased ja me räägime kuidagi ühte keelt," kiitis Levi Liis Lemsalut Raadio 2 saates "Draiv" ning lisas, et just Liisi laul on tema lemmik, vahendab Menu.

"Hästi kirjutatud, aga samas väga hea tundega laul. /---/ Ma julgeks öelda küll, et mul tõesti oleks väga hea meel, kui see laul läheks Eestit esindama," tõdes ta.