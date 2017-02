Briti kurikuulsaim vang Charles Salvador, tuntud pigem kui Charles Bronson (64), plaanis tänasel valentinipäeval teha abieluettepaneku oma näitlejannast pruudile, Paula Williamsonile (36). Suurbritannia kõige vägivaldsemaks kinnipeetuks tituleeritud Bronson kavatses esiti oma kallima koju läkitada kihlasõrmuse ning hiljem telefonis serenaadi laulda, vahendab Daily Mail. Siis mõtles mees aga ringi ja otsustas teha ettepaneku pisut varem, et ise klassikaliselt ühele põlvele laskuda. Enne kohtumist lausus Paula: "Me oleme väga armunud. Mul on olnud suhteid nii meeste kui naistega, kuid keegi neist küündi ligilähedalegi sellele, mis mul on Charlesiga."

"Ta on nii ekstsentriline, kuid seda olen minagi. See on ideaalne valik," lisas ta.

Charles ja Paula on paar olnud ligi viis kuud. Bronson, kes on vangi mõistetud relvastatud röövide eest, on varasemalt abielus olnud kahel korral ning tal on üks poeg.