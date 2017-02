Kui nii mõnigi inimene peab valentinipäeva kommertspühaks, mil seos ainult kommikarpide ja kallite kingitustega, siis tegelikult on palju erutavamaid ja emotsionaalsemaid viise, kuidas päeva tõeline olemus esile tuua. Näiteks seks!

While the haters might say that Valentine's Day is nothing more than a Hallmark conspiracy, we still think there's plenty to celebrate, like sex. Even if you aren't into roses and candy, orgasms are the one gift that keep on giving. Ta-da!

Whether you're seeing someone special or just have a FWB on speed-dial, February 14th is as good of a night as any to get down and dirty.