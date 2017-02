Kodumaine ansambel Maasikad avaldas oma esimese muusikavideo pealkirjaga "Sinuta". Jõusaal, värvikad tegelased ning kaasahaarav lüürika teevad vist oma töö, sest laulu on ööpäevaga vaadatud juba mitu tuhat korda.

Ansambli solist Risto Ränk kinnitab, et video valmimine sõbrapäeva eel oli puhas juhus. "Vahel langevad asjad hästi kokku! Lugu tuli välja eelmise aasta lõpus, siis hakkasime arutama, et võiks ikka video ka juurde teha ning jaanuaris me seda filmisime. Kohe kui jõudsime valmis, siis lasime välja,“ selgitab Ränk. "Aga see, et video valentinipäevaks välja tuli, see on tegelikult väga armas,“ naerab ta.

Millest selline video? "Kui seda lugu ilma videota kuulata, siis tundus kurb ja tõsine. Aga kui ma selle loo kirjutasin, siis ma ei mõelnud nii. Selleks, et anda inimestele edasi kogu enda nägemust laulust, siis tuli teha video ka,“ sõnab Ränk.

"Aga see sisu. See on tänapäeval hästi tihti ju nõnda, et ühepoolsed tunded inimestel. Sellised, millele kohe ei vastata,“ ütleb ta lõpetuseks.

Maasikad on Saaremaalt pärit ansambel, mis tegutseb aastast 2007.