Ta tõdes, et praegu on võimatu vastata küsimusele, millal ikkagi meie laevakaitsjad maanduvad lennukiga Tallinnas. Selleks peab olema kohtuotsus Indias lõplik. Riigikogu arutab nüüd Eesti-Inda kokkuleppe ratifitseerimist, mis võimaldab Indias süüdimõistetud Eesti kodanikel kanda oma karistust Eestis.

"Me teame, kui palju on pisaraid valanud ja oma lähedaste eest seisnud laevakaitsjate lähedased siin Eestis. Välisministeerium on teinud, mis tema võimuses. Riigikogu saatis India parlamendile meeste vabastamist nõudnud kirja. Aga kuni tänaseni on asjad liikunud teokiirusel," tunnistas Marianne Mikko.

"On selge, et kodumaal on alati lihtsam kui võõrsil. Ka vabadusekaotust on kodus kergem taluda kui välismaal. Tähtis on, et meie kodanikud saaksid koju. Selle kokkuleppe ratifitseerimise seadus annab neile võimaluse," rõhutas Marianne Mikko.