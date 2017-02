Ei ole just tavaline, et kass kellelegi appi tõttab, aga just seda siin videol olev karvakera teeb.

Videol on näha, kuidas kutsikas ei saa kraavist välja. Hoolimata püüdlustest - kutsikas veereb suisa auku. Kass ei jäta teda hätta ja tormab alla päästma. Ta haarab tal turjast ja tassib üles.

Tõeliselt sõbralik ja abivalmis tegu! Ilusat sõbrapäeva!