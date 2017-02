Östrogeeni ja testosterooni tase on menopausi ajal madalam, mistõttu võivad paljud naised kogeda, et nende kirg ja iha on langenud.

"Madal östrogeen võib põhjustada ka valulikku tupe kuivust, mistõttu on haripunkti jõudmine veelgi enam raskendatud," selgitab Oprah Winfrey saates eksperdina osalenud doktor Andrea portaalile Mirror.

Tohtri sõnul võib testosterooni põhjustada tupelihaste nõrgenemist, mistõttu võib seks muutuda vähem nauditavaks.

Mida teha?

Nii soovitab ta pöörduda oma arsti poole, sest abi võib olla hormoonasendusravist, libestist ja kindlasti ka vaagnapõhjalihaste treenimisest.