Isegi supermodell Cindy Crawfordil on nõrkusi.

50aastane tippkaunitar paljastas Austraalia ajakirjandusele, et ta jumaldab süsivesikuid ja tahab iga päev šokolaadi.

"Tänapäeva noortel naistel ja tüdrukutel on hirmus surve sale välja näha," tõdes ameeriklanna, lisades, et temagi on oma keha pärast põdenud. "Mul on üsna vormikas keha, aga ometi pole minu peale viltu vaadatud. Ei tea, kas tänapäeval oleks samamoodi," arutles Cindy Daily Maili teatel.