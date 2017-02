Väidetavalt oli Kylie õde Dannii Minogue saanud Joshua kohta midagi inetut teada. “Pärast seda ütles perekond Kylie’le, et ta peab pulmad ära jätma – ja nad avaldasid tõsist survet,” räägib Woman’s Day allikas.

Ajakirja Woman’s Day allika kinnitusel tõmbasid pereliikmed lauljanna jõulude paiku ja nõudsid, et ta valiks: kas nemad või noor peigmees Joshua Sasse.

Kuulu järgi olid poptähe vanemad Ron ja Carol mures, et 29aastane väimees kasutab nende 49aastast tütart omaenda kuulsuse nimel ära. Ühtlasi ringlesid kõlakad, et Joshual on tekkinud lähedased suhted hispaania näitlejatari Marta Milansiga.