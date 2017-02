Omaaegne menusaade "Kitsas king" elustatakse sel suvel, kui paroodiameistrid Peeter Oja ja Andrus Vaarik astuvad taas Thomas Andersi ja Dieter Bohleni kingadesse.

Selleaastase festivali Retrobest avanumber on austusavaldus Eesti huumorisaadete lipulaevale "Kitsas King". 30. juuni õhtul saavad Retrobesti pealaval kokku humoristid Peeter Oja ja Andrus Vaarik, kes toovad publikuni mitmeid põlvkondi naerutanud muusikalise sketši “You're My Heart You're My Soul”. Mehed ei piirdu vaid ühe lauluga, sest valmistavad spetsiaalselt festivaliks ette unikaalse popurrii Modern Talkingu kuulsaimatest hittidest.

"Kõik on lihasmälus, see tuleb ainult sealt üles kaevata. Ma arvan, et mõned proovid teeme, aga hetkel laseme asjal omasoodu voolata," lubab Peeter Oja.

Peeter Oja ja Andrus Vaariku etteastet saab juba samal õhtul võrrelda originaalesitusega, sest päeva peaesinejaks on Thomas Anders ansamblist Modern Talking.