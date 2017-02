President Trump kõneles eile telefonitsi Nigeeria presidendiga, kes arvati juba surnud olevat.

Nimelt muretses Nigeeria rahvas, et kuna Muhammadu Buharit (74) pole enam nädalaid nähtud, on ta ehk juba siit ilmast lahkunud, vahendab The New York Times.

Muhammadu Buhari (AFP / Scanpix)

Leht kirjutas täna, et Buhari sõitis 19. jaanuaril puhkama. Puhkus katkestati 5. veebruaril, et teha ühes Londonis asuvas raviasutuses mõned tervisetestid. Mis täpsemalt juhtus, presidendi lähikondsed ei avalda. Taoline infosulg on Nigeerias levima pannud jutud, et Buhari võib olla raskesti haige või koguni surnud.

Kuid eile pärastlõunal teatas Buhari kõneisik Femi Desina avalikus pöördumises, et president ning tema USA kolleeg arutasid kahe riigi koostöö tõhusamaks muutmise teemadel ning seda ennekõike terrorismivastases võitluses.

Desina lisas, et Trump olla Buharit innustanud jätkama oma hästi tehtud tööd.