CV Keskus.ee värskes küsitluses, kus osales üle 3000 Eesti töötaja erinevatest töövaldkondadest, tunnistas iga teine vastaja, et on kontoris kolleegide vahel romantikat märganud või koguni ise kogenud.



"Rahvusvahelised uuringud on juba varem näidanud, et enam kui pooled töötajad on töökohal mingit sorti romantilist suhet kogenud," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Väidetavalt on koguni kolmandik töötajaist leidnud just töökohalt ka oma abikaasa."

Möödunud aastal lõunanaabrite poolt läbi viidud uuringust selgus, et koguni 38 protsendil lätlastel on kontoriromantika kogemus olemas. Värske kodumaine küsitlus näitas, et Eestis on kontoriromantikat ise kogenud 16,6% vastajatest ja kolleegide vahel märganud 28,4%.

Uuringu tulemusi vaadates saab öelda, et töökohal astuvad suhtesse enim koolituse ja personalitöö, turunduse ja reklaami, mehaanika, toitlustus- ja müügivaldkonna töötajad.