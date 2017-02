Pärast seda kui USA president Donald Trump on ähvardanud Euroopast eemale tõmbuda, on kasvanud Saksamaa tähtsus vaba maailma võimaliku liidrina, kuid iseküsimus on see, kas Berlliin seda soovib ja on selleks ka valmis.

Saksa pressiagentuuri peatoimetaja Sven Gösmann ütles "Välisilmale", et Lääs võib Venemaaga heade suhete nimel jätta sõjaolukorras nii Ukraina kui ka Baltimaad. "See pole välistatud," hindas Gösmann.

"Ma ei usu, et keegi Lääne-Euroopas Baltimaade eest sõtta läheks. Ma ei kujuta endale seda ette. Võib-olla läheb jälle sanktsioonideks või otsitakse Baltimaade jaoks mingi erimenetlus, aga et NATO Baltimaade kaitseks sõtta läheks, on minu arust ebatõenäoline," lisas pressiagentuuri peatoimetaja ja analüütik.

Eestis sündinud poliitikavaatleja Anton Klotz on aga optimistlikum, uskudes, et Ameerika Ühendriikide tagasitõmbumise korral Euroopast võtavad Saksamaa ja Prantsusmaa endale suurema koorma.

"Mina arvan, et Eestit hakatakse toetama isegi tugevamini, juhul kui Ameerika oma ähvarduste järgi talitab ja Euroopast tagasi tõmbub. Siis peab keegi USA koha täitma ja selleks on majanduslikult tugevaimad riigid nagu Saksamaa ja Prantsusmaa. Ma kujutan ette, et luuakse Euroopa armee, mis hakkab Euroopa Liidu välispiire kaitsma," rääkis Klotz.