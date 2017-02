"Joove on üks tõsisemaid motivaatoreid, miks inimene sündmuskohalt põgeneb, sest ta loodab, et sellega suudab ta karistusest pääseda," räägib liiklusjurist Indrek Sirk ühest peamisest põhjusest, miks inimesed pärast ränga liiklusõnnetuse põhjustamist sündmuspaigalt põgenevad. Paljudel juhtudel on juht pärast õnnetust šokis ja kaotab pea. Siis läheb ta hiljem ise politseisse.

Tallinnas Sütiste teel sõitis laupäeva õhtul kella kümne ajal BMW roolis olnud 19aastane esmase juhtimisõigusega juht otsa teed ületanud 60aastasele naisele ja tema koerale ning põgenes. Koer hukkus kohe. Naise viis kiirabi haiglasse, kus ta suri paar tundi hiljem.

ÕNNETUSPAIK: Laupäeval sõitis Tallinnas Sütiste teel juht otsa kahele inimesele ja koerale ning lahkus sündmuskohalt (Tiina Kõrtsini)

Patrullpolitseinikud said avarii arvatava süüdlase kätte järgmisel päeval kella 11 paiku. Ise ta endast teatama ei tulnud.

Liiklusjuristina tuntud vandeadvokaat Indrek Sirk toob välja, et sündmuskohalt lahkumisi võib laias laastus jagada kaheks.